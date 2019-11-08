14-й тур Премьер-лиги: где смотреть Шахтер – Динамо и другие матчи

В украинской футбольной Премьер-лиге 9-10 ноября будут сыграны матчи 14-го тура чемпионата.
Все внимание болельщиков и экспертов будет приковано к новой битве донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", которые сыграют в воскресенье на стадионе "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало – в 17:00.
Все матчи игрового дня можно будет увидеть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание поединков и трансляций.
Премьер-лига Украины. 14-й тур
9 ноября (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Карпаты", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Евгений Арановский
14:00. "Десна" – "Днепр-1", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Виктор Копиевский
17:00. "Львов" – "Ворскла", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
10 ноября (воскресенье)
14:00. "Заря" – "Колос", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов
17:00. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Николай Балакин
19:30. "Александрия" – "Олимпик", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ, бывшая ФФУ) наказала бразильского легионера донецкого "Шахтера" перед матчем с "Динамо" 10 ноября.
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