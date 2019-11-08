14-й тур Премьер-лиги: где смотреть Шахтер – Динамо и другие матчи

В украинской футбольной Премьер-лиге 9-10 ноября будут сыграны матчи 14-го тура чемпионата.

Все внимание болельщиков и экспертов будет приковано к новой битве донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", которые сыграют в воскресенье на стадионе "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало – в 17:00.

Все матчи игрового дня можно будет увидеть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание поединков и трансляций.

Премьер-лига Украины. 14-й тур

9 ноября (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Карпаты", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Евгений Арановский

14:00. "Десна" – "Днепр-1", УНИАН

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Виктор Копиевский

17:00. "Львов" – "Ворскла", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

10 ноября (воскресенье)

14:00. "Заря" – "Колос", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов

17:00. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Николай Балакин

19:30. "Александрия" – "Олимпик", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ, бывшая ФФУ) наказала бразильского легионера донецкого "Шахтера" перед матчем с "Динамо" 10 ноября.

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