Тендер УЕФА на трансляцию матчей Еврокубков в Украине выиграла компания Megogo

OTT | VOD-платформа Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей Еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций) на 2021-2024 годы. Сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины – между 20 и 30 млн евро.

Как пишет "Цензор.нет" со ссылкой на источник, близкий к тендеру, основными конкурентами Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля – Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1 + 1" также проявили значительный интерес к тендеру.

"Победа платформы над телевизионными гигантами, вероятно, больше всего ударит по МГУ, которая вкладывает немалые инвестиции в развитие спортивного контента, и лидерство в этом направлении важно для акционера – Рината Ахметова. Это довольно интересный рыночный кейс, когда единоличные права получила не медиагруппа, которая имеет в составе аж 3 футбольные каналы и сервис интернет-телевидения Oll.tv, а OTT | VOD-платформа", – рассказал собеседник.

Он не исключил, что такой проигрыш может привести и к изменениям в составе топ-менеджмента МГУ, которая более 10 лет вкладывала огромные нерыночные инвестиции в футбольный контент, и теперь в течение ближайших лет будет лишена ключевого рейтингообразующего продукта для этой рыночной ниши.

Другие участники рынка отмечают, что информация о победе в тендере платформы Megogo соответствует действительности, поскольку сразу после окончания процедур Oll.tv предложил годовую подписку на футбольные телеканалы абонентам, которые еще не знают, что с лета следующего года уже не смогут просматривать трансляцию матчей Еврокубков на этой платформе. Также Oll.tv вместе с телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 начали переключаться на другие виды спорта, такие как художественная гимнастика.