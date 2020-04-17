"Танки, ракеты, Росгвардия": российский комментатор Орлов возмутился действиями правительства
Российский комментатор Геннадий Орлов возмутился из-за того, что правительство страны не может помочь людям во время пандемии коронавируса.
"А правительство зачем существует? Оно должно помогать людям, для того его и выбирают. Я смотрю на инструменты, придуманные нынешней властью. Кому нужны сейчас танки, ракеты, Росгвардия? Врачи нужны! И учителя. Это намного важнее для развития жизни. Все эти инструменты, которые придумываются, не работают. Ну как можно довести медицину… Начали показывать правду – ее ведь не скрыть", – цитирует Орлова издание Чемпионат.
Он также отметил, что если правительство не будет должным образом помогать спорту, то его нужно менять.
"Пандемия показывает всем нам, что не те направления развиваются в государстве, не те векторы выбраны. Понимаете? И это очень обидно. Спорту обязательно нужно помогать, но не профессиональному, а тем местам, где дети воспитываются, будущее нации. Здесь государство обязано помогать. А если не будет помогать, то надо менять все правительство", – считает Орлов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий Уткин высказался о полной бессмысленности существования российского государства во время пандемии коронавируса.