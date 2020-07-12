Сын российской чемпионки порубил людей мачете: спортивные итоги 11 июля

Максим Богданов Спорт 09:46, 12.07.2020

В России сын чемпионки мира порубил людей мачете, а в сети вспомнили, как выглядела 17-летняя Шарапова, когда выиграла Wimbledon.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 11 июля.

Кроме того, Ломаченко открыл отель на берегу моря и таксист, въехавший в людей, победил сотрудника Росгвардии в кулачном бою. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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