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Свитолина показала, чем занимается с новым бойфрендом - опубликовано видео

1.5тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина и ее новый бойфренд французский теннисист Гаэль Монфис создали совместный аккаунт в Instagram.

Страница называется G.E.M.S, что является аббревиатурой имен спортсменов: Gael (Гаэль), Elina (Элина), Monfils (Монфис), Svitolina (Свитолина).

На странице парочка уже успела похвастаться видео совместного времяпрепровождения. В клипе под романтичную музыку Элина и Гаэль гуляют по ночной Австралии, вместе тренируются, живут и проводят вечера.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина пробилась в четвертьфинал Australian Open. Украинка в упорнейшем матче сумела сломить сопротивление американской теннисистки Мэдисон Киз — 6:2, 1:6, 6:1.

Элина считается аутсайдером четвертьфинального противостояния Australian Open с японкой Наоми Осакой.

Накануне Свитолина показала на видео, как расслабляется после матчей.

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Персоны
Элина СвитолинаГаэль Монфис
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