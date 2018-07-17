Суслик под зонтиком.

Вот и закончился очередной чемпионат мира по футболу. Анализировать его будут ещё долго и кропотливо. Чемпионом мира стала французская сборная. Вполне заслуженно.

Для себя я открыл две яркие и самобытные команды - Бельгии и Хорватии.

Победы, поражения, просчеты в тактике, подведение к наилучшей форме - все это работа для профессионалов.

Все это было бы обычной работой для тренеров и футболистов.

Если бы, если бы...чемпионат не проводился в стране-агрессоре.

И если он начинался со скандалом, то и продолжился и закончился тем же скандалом.

Сначала ФИФА объявила, что спорт вне политики. Потом вместе со всем российским обществом обиделась на совершенно безобидное видео двух хорватских футболистов.

Спрашивается, какое дело ФИФА и Российской общественности до любви двух ребят? Любовь - дело интимное и совершенно личное.

Интересно, если бы они написали "Слава России", это было бы прекрасно?

Концовка чемпионата вообще меня умилила.

Идёт награждение команд. Присутствуют Президент Франции, очаровательная хорватка - президент Хорватии и, конечно, хозяин чемпионата.

И вдруг пошёл дождь. Верные псы хозяина чемпионата сразу раскрыли над ним зонтик. Я на это не обратил внимания. Был уверен, что сразу же откроются зонты над другими участниками.

Проходит минута, две, три.. Макрон уже совсем мокрый, очаровательную женщину уже не видно в струях дождя.

А при чем тут Путин? - скажете вы. Это его холуи не способны были сразу достать пару зонтиков. И это тоже правильно!

Но.. Путин - хозяин чемпионата - раз.

Путин - мужчина (надеюсь) - два.

Он обязан был, как хозяин чемпионата, сразу же отдать этот зонт своим гостям.

Он, как мужчина, должен был лично принести этот зонт очаровательной женщине.

Вы представьте, если бы он это сделал! Вся Россия была бы в оргазме. И Крым не надо было аннексировать.

Вот у нас президент - мужик!! Рыцарь... плаща и кинжала!

Но он и не мужик, и не политик.

И вот это сочетание не мужика и не политика сотворило гибрид по имени Путин.

Отсюда и пошли гибридные войны.

Вот сегодня (16 июля - Ред.) на пресс-конференции с Трампом был задан вопрос о вмешательстве России в выборы президента США.

Что ответил Путин? Конечно, это ещё не доказано. Потом подумал и сказал (гибрид всегда найдёт что сказать):

"А если даже это было, то кто докажет, что это Российское государство, а не частные компании".

Не сомневайтесь - все участники этого процесса уже давно выведены за штат российских разведок. А некоторых и в Сибирь уже послали - подальше от вопросов.

Некоторые обозреватели опасаются третьей мировой войны.

Не опасайтесь - она уже идёт. Третья мировая гибридная война.

И называется она - "нас там нет" или "а ну, докажи".

И Путин будет занесён в Книгу рекордов Гинесса как автор этой теории и закулисных убийств.