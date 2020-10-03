Суркис сказал, кого купит в "Динамо": спортивные итоги 2 октября
Суркис рассказал, кого "Динамо" купит перед Лигой чемпионов, а "Милан" вышел в Лигу Европы, выиграв самую длинную серию пенальти в истории турнира.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 2 октября.
Кроме того, обидчик украинского клуба вышел в Лигу Европы, забив нелепый победный гол, а УЕФА обратился к фанатам "Динамо", вспомнив легендарный разгром "Барселоны".
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