Суркис сказал, кого купит в "Динамо": спортивные итоги 2 октября

Суркис рассказал, кого "Динамо" купит перед Лигой чемпионов, а "Милан" вышел в Лигу Европы, выиграв самую длинную серию пенальти в истории турнира.

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Кроме того, обидчик украинского клуба вышел в Лигу Европы, забив нелепый победный гол, а УЕФА обратился к фанатам "Динамо", вспомнив легендарный разгром "Барселоны".

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