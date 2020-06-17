Суркис сказал, какие позиции будет усиливать в 'Динамо'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал позиции, которые будет усиливать в клубе.

В первую очередь ему нужен игрок в середину поля, который может первым пасом решить вопрос. Так называемый – box to box [с англ. от "штрафной до штрафной" – полузащитник, активно перемещающийся по всему полю и выполняющий как атакующие, так и оборонительные функции],

"Учитывая, что Беседин выпал, нам нужен еще один нападающий. Хотя, если мы вернем Супрягу, ему нужно будет доверять. Посмотрел, как он нам три гола положил, то надо брать не думая. Ну и наверное, нам нужен еще один центральный защитник, желательно с левой ногой. Шабанов сейчас на карточке, нужно перестраивать всю оборону. Миколенко ставить слева и равноценной замены у нас ему пока нет", – заявил Суркис на Youtube-канале "ТаТоТаке".

По словам руководителя команды, есть позиции, которые нужно усилить в любом случае, однако не все так просто.

"Есть много факторов, и надо смотреть от возможностей клуба. Мы три года не попадаем в Лигу чемпионов. Интересуют ли нас игроки из Премьер-лиги? Пока мы хотим вернуть своих", – подытожил Суркис.

Ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что ожидал от Алексея Михайличенко победы в чемпионате, но и второе место не повлечет за собой увольнение тренера.

Также Суркис рассказал о зарплатах футболистов "Динамо".