"Козлы отпущения!" Стелла Захарова резко высказалась о бойкотах Олимпиад

Бойкот Олимпиад или отстранение того или иного государства от участия в международных соревнованиях – это политика, заложниками которой становятся спортсмены.

Такое мнение высказала знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка 1980 года Стелла Захарова в эфире ObozTV. Она отметила, что политики часто используют спорт в своих манипуляциях.

"Спорт всегда был политикой. Испокон веков. Не только сегодня. И вчера, и позавчера был. Во времена московской Олимпиады 1980 года, и во времена Олимпиады 1984 года. Мы, спортсмены, всегда почему-то становимся… извините за плохое слово, "козлами отпущения", – возмутилась Захарова.

"Мы 4 года готовимся. Люди своим потом и кровью хотят выиграть олимпийскую медаль. А получается р-раз – и страна отказывается от участия в Олимпийских играх, как это было в 1984 году (СССР бойкотировал Олимпийские игры в США. – Ред.)", – привела она пример.

Новости Россию отстранили от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Гимнастка подчеркнула, что для спортсменов это "страшно, очень больно и обидно".

"Потому что на следующую Олимпиаду ты можешь и не попасть, – объяснила Захарова. – Я считаю, политики должны это понимать. Но они не хотят этого понимать и не хотят слышать. Политики сегодня чувствуют и понимают только себя".

"Вот в прошлом году в Украину не приехала команда Беларуси. 16 лет приезжала, а в прошлом году не приехала. По каким причинам? Министерство спорта Беларуси запретило. Почему? На основании чего? Запретило и все. С чем это связано? С политикой", – напомнила она.

На вопрос, может ли спорт оказаться вне политики, Захарова ответила отрицательно: "Думаю, что в ближайшее время – нет".

США бойкотировали Олимпиаду-80 в Москве, в ответ СССР отказался от участия в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира. Однако спортсмены, которые не были замечены в применении запрещенных веществ, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!