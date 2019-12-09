Проигнорировали? Олимпийская чемпионка обратилась к Зеленскому

В Офисе президента Украины проигнорировали обращение знаменитой украинской гимнастки, олимпийской чемпионки 1980 года Стеллы Захаровой.

Как сообщила Захарова в эфире ObozTV, еще 1,5 месяца назад она отправила в ОП официальное письмо, в котором просила президента Владимира Зеленского принять ее как олимпийскую чемпионку. Однако, по состоянию на 5 декабря, не получила никакого ответа.

По словам Захаровой, она хотела встретиться с Зеленским, чтобы рассказать ему о проблемах спорта в Украине.

"К большому сожалению, никакого ответа о встрече нет. Думаю, и не будет", – отметила она.

"Может, не доходит к нему эта информация… Я украинка, родилась в своей стране, и мне не хочется ничего выпрашивать. Я не для себя это делаю, я это делаю для спорта. И я не собираюсь просить. Если президент сочтет нужным – он обратит на это внимание", – добавила гимнастка.

Захарова подчеркнула, что ее цель – помочь развитию украинского спорта.

"Я очень хочу, чтобы спорт в Украине развивался. И очень хочу понять сегодняшнюю стратегию нашего спорта. Что нас ждет в дальнейшем, что нужно сделать, что нужно исправить. Как профессионал, я бы хотела высказать свое мнение, подсказать, что нужно сделать в спорте. Что нужно сделать, чтобы не допускать тех ошибок, которые у нас были на протяжении долгих лет", – пояснила она.

Новости Зеленский сделал резкое заявление о паралимпийском спорте в Украине

В качестве примера чемпионка привела ситуацию со спортивным залом в Конча-Заспе.

"Каждый год приезжают руководители страны, премьеры, глава Верховной Рады... Очень много обещаний. Но на протяжении 25 лет у наших гимнастов, которые завоевывают медали и приносят славу Украине, нет тех условий, которых они заслуживают. Эти острые вопросы мы должны обсуждать. Тем более, что в следующем году Олимпийские игры. Президент собирается ехать на Олимпийские игры. Это же престиж страны! Но, чтобы мы принесли олимпийские медали, нужно еще и что-то делать", – констатировала Захарова.

Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Богдан в спортзале facebook.com/zelenskiy95

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения в Украине летних Олимпийских игр и предложил разработать четырехлетний стратегический план по строительству необходимой инфраструктуры.

В НОК напомнили, что беглый экс-президент Виктор Янукович уже пытался провести в Украине "зимние "нью-васюки" и назвали проведение Олимпиады в условиях войны и экономического упадка "плохой идеей".

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!