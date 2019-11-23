Бывший "временный" чемпион мира по версии WBA 35-летний Станислав Каштанов (36-5, 21 КО) проиграл в Австралии местному боксеру Джейду Митчеллу (20-1,10 КО).

По окончании боя все судьи единогласно отдали победу 33-летнему австралийцу: 98-92, 98-92, 96-94.

Offical cards - 98-92, 98-92, 96-94 unanimous decision to Jayde Mitchell. Great performance by the Aussie Super Middle #MitchellKashtanov #Boxing #OzBoxing — Adam Santarossa (@adamsantarossa) November 23, 2019

"Некоторое время назад я был толстым пьяницей и работал бетонщиком. Я прошел долгий путь, чтобы все поменялось: теперь меня узнают сверстники и люди, которые следят за спортом. Это значит все для меня", – говорил Митчелл перед боем.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каштанов, родившийся в Донецке, в 2017 году поменял гражданство с украинского на российское,

Ранее Каштанов посвятил одну из своих побед президенту России, поблагодарив его за "мирное небо". На титульный бой в Москве спортсмен вышел в майке с изображением Владимира Путина.

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