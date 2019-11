Бывший "временный" чемпион мира по версии WBA 35-летний Станислав Каштанов (36-5, 21 КО) проиграл в Австралии местному боксеру Джейду Митчеллу (20-1,10 КО).

По окончании боя все судьи единогласно отдали победу 33-летнему австралийцу: 98-92, 98-92, 96-94.

