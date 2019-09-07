Стало известно точное время начала боя Хабиб - Порье: спортивные итоги 6 сентября

Бой Хабиб – Порье: стало известно точное время начала чемпионского поединка, а чемпион мира принял радикальное решение ради Ломаченко.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы 6 сентября.
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