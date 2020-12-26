Стало известно, как Ярмоленко выгнали из "Боруссии": спортивные итоги 25 декабря
Александр Хацкевич рассказал, как Андрея Ярмоленко в свое время выгнали из дортмундской "Боруссии" и умер украинский олимпийский чемпион.
Кроме того, Усик хочет отказаться от рекордного гонорара в бою с Джошуа, а Виктор Леоненко прокомментировал трансфер Милевского в Минай, заявив, что футболист "будет мучиться".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 25 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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