''Звонил Путин'': Нурмагомедов сделал заявление после победы над МакГрегором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с ирландцем Конором МакГрегором отказался отвечать на вопросы журналистов и сделал короткое заявление.

Хабиб Нурмагомедов

"Конор говорил о моей религии, о моей стране, о моем отце. Он прилетел в Нью-Йорк и разбил автобус, ранив людей. Почему люди говорят лишь о моей сегодняшней ситуации? Люди изменили… Нет, не люди – пресса изменила смешанные единоборства – это спорт взаимоуважения, а не трештока. Я уже говорил, что хочу изменить эту игру. Я не хочу нести дерьмо про своих соперников, про их отцов и религию. Для меня это важно. Все СМИ говорят, что Макгрегор сделал фото с Путиным и прочее. Так вот. Президент только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною", – сказал Нурмагомедов и покинул зал.

Как сообщал OBOZREVATEL Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3). Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.