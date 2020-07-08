Звезда UFC о гонорарах: могла заработать столько же на постоянной работе

Звезда женского дивизиона UFC Пейдж ВанЗант пожаловалась на низкие гонорары в промоушене. 11 июля она проведет свой последний бой по контракту на UFC 251 против Аманды Рибас.

"Я посчитала все деньги, заработанные мной в UFC за последние шесть лет, и поняла, что могла бы получить столько же на постоянной работе. Я очень благодарна UFC за все, что они для меня сделали, и честно выполню свой контракт до конца, но я хочу, чтобы меня оценили по достоинству и предложили мне достаточное количество денег. Я себя ни с кем не сравниваю и считаю, что все мы в UFC достойны зарабатывать больше. Мы каждый день жертвуем очень многим", – цитирует слова ВанЗант издание MMAFighting.

Отметим, что она провела 12 поединков в смешанных единоборствах, выиграв восемь из них. ВанЗант приняла участие в восьми боях под эгидой промоушена, победив в пяти из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что прекращает сотрудничество с промоушеном после того, как им не удалось договориться о деньгах.