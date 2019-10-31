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31 октября • обновлено в 13:51
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Звезда реалити-шоу из Украины проиграл дебютный бой в ММА брутальным нокаутом в первом раунде

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Польский боец смешанных единоборств Камил Хассан, известный под прозвищем Хасси, нокаутировал представителя Украины Олега Ряшенцева на турнире Fame MMA 5, который прошел в Гданьске.

Олег Ряшенцев

Олег Ряшенцев

Instagram Олега Ряшенцева

Хассан отправил соперника в нокаут в первом раунде ударом ногой в голову.

Олег Ряшенцев – звезда польского реалити-шоу Big Brother, работает фитнес-тренером. Он проживает в Польше, куда переехал из Запорожья. И для него, и для Хассана этот бой стал дебютным в смешанных единоборствах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось видео, как 212-килограммовый российский боец дебютировал в MMA с нокаута за 20 секунд.

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Тема
MMA
Место
Польша Гданьск
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