Звезда "Игры престолов" Григор Гора Клиган установил мировой рекорд в пауэрлифтинге

Максим Богданов Другие виды спорта 23:17, 2.05.2020

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Горы Клигана в сериале "Игра престолов", установил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг.

Хафтор Бьернсон и Линда Хили
kinofilms.ua

Предыдущий рекорд, принадлежавший британцу Эдди Холлу, составлял 500 кг. Из-за пандемии коронавируса рекорд был установлен не на официальных соревнованиях, а в зале Бьернссона в Исландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов стал героем американского мультсериала под названием "The Champions".

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской

День одеської Перемоги

Россия становится эпицентром COVID-19 в Европе: Путин пошел на радикальный шаг

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

Зеленский приносит несчастье, он понял, в какую беду влез – экс-дипломат Чекалкин