Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Горы Клигана в сериале "Игра престолов", установил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг.

Хафтор Бьернсон и Линда Хили kinofilms.ua

Предыдущий рекорд, принадлежавший британцу Эдди Холлу, составлял 500 кг. Из-за пандемии коронавируса рекорд был установлен не на официальных соревнованиях, а в зале Бьернссона в Исландии.

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall 😱 pic.twitter.com/UaRI8tu0CX — 𝙎𝙖𝙢𝙞 (@SamiulAmiin) May 2, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов стал героем американского мультсериала под названием "The Champions".

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