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3 мая • обновлено в 23:00
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Звезда "Игры престолов" Григор Гора Клиган установил мировой рекорд в пауэрлифтинге

12.3т
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Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Горы Клигана в сериале "Игра престолов", установил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг.

Хафтор Бьернсон и Линда Хили

Хафтор Бьернсон и Линда Хили

kinofilms.ua

Предыдущий рекорд, принадлежавший британцу Эдди Холлу, составлял 500 кг. Из-за пандемии коронавируса рекорд был установлен не на официальных соревнованиях, а в зале Бьернссона в Исландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов стал героем американского мультсериала под названием "The Champions".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
Игра престолов 8
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