Знаменитый российский боец за 48 секунд нокаутировал американца в UFC

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира. Поединок первого раунда турнира за пояс Bellator в тяжелом весе в США завершился на 48-й секунде первого раунда.

Мир первым пошёл в атаку, прижав Федора к сетке и попытался развить преимущество. Емельяненко ушел от атак, исполнив бросок через бедро. Как только бойцы вновь встали в стойку, первый же размен закончился падением Фрэнка Мира и добиванием от россиянина.

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Для 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. В полуфинале Гран-при Bellator Емельяненко встретится с американцем Чейлом Сонненом.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Емельяненко избил поляка в Тольятти.