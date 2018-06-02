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Знаменитый российский боец опозорился в домашнем поединке

1.9тЧитать новость на украинском

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко (56 побед, 11 поражений) сенсационно проиграл бразильцу Бруно Силве (18 побед, 6 поражений). Главный поединок турнира M-1 Challenge 93, который прошел в Челябинске, завершился в 1-м же раунде.

В самом дебюте встречи 32-летний омич пропустил несколько опаснейших ударов в голову. На третьей минуте Шлеменко и вовсе перестал активно сопротивляться, после чего рефери принял решение остановить поединок

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Для Шлеменко это поражение стало вторым подряд подряд. Предыдущий бой в октябре прошлого года россиянин провел в промоушене Bellator, проиграв представителю Нидерландов Гегарду Мусаси единогласным решением судей.

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Тема
MMA
Место
РоссияЧелябинск
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