Знаменитый российский боец победил мощным нокаутом в Bellator

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов (30-7, 2 КО) эффектно победил Мэтта Митриона на турнире Bellator 225.

Харитонов Митрион Bellator

Главный вечер боя в Бриджпорте завершился во втором раунде нокаутом от 39-летнего уроженца Плесецка.

В первом раунде и Харитонов и Митрион демонстрировали вялую схватку, заставляя зрителей несколько раз свистом подгонять их. Во второй трехминутке россиянин начал точнее бить по корпусу, а затем перевел атаку в голову. 41-летний американец пропустил мощный апперкот и удар коленом, после чего без чувств рухнул на канвас.

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Отметим, что это был повторный бой Харитонова и Митриона. Первая встреча зимой была признана несостоявшейся. Митрион пытался пробить лоукик, однако попал россиянину в пах.

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