Знаменитый рестлер Шед Гаспард найден мертвым

Максим Богданов Другие виды спорта 19:58, 20.05.2020 Обновлено: 20:17, 20.05.2020

Тело знаменитого американского рестлера Шада Гаспарда было обнаружено полицейскими на одном из пляжей Лос-Анджелеса, сообщает Associated Press.

Шад Гаспард

39-летний спортсмен пропал без вести в воскресенье, 17 мая, после того, как пошел купаться вместе с 10-летним сыном. По словам очевидцев, рестлера унесло волной в океан. Мальчику же удалось спастись. Гаспарда несколько дней безуспешно искали спасатели, в итоге его тело вынесло на берег.

Гаспард получил известность, выступая в самом авторитетном мировом промоушене, организующем турниры по рестлингу, World Wrestling Entertainment (WWE). Организацию американец покинул в 2010 году, а спустя еще четыре года он завершил профессиональную карьеру.

В конце августа прошлого года рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул во время тренировки в Енисее.

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