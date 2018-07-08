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Знаменитый чемпион UFC завоевал нокаутом второй титул и повторил рекорд МакГрегора

1.3тЧитать новость на украинском

Знаменитый американец Даниэль Кормье выиграл нокаутом бой за чемпионство в тяжелом весе в Ultimate Fighting Championship (UFC) — спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам.

На турнире UFC 226 в Лас-Вегасе (США) 39-летний чемпион UFC в полутяжелом весе добавил в копилку второй титул, нокаутировав соотечественника Стипе Миочича в первом раунде.

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Знаменитый боец Даниэль Кормье нокаутом проиграл чемпионский титул UFC: видеофакт

Даниэль Кормье – второй боец в истории UFC после Конора МакГрегора, который одновременно владел чемпионскими поясами в двух дивизионах.

Для Даниэля Кормье эта победа стала 20-й в ММА при одном поражении, один бой был признан несостоявшимся. Стипе Миочич потерпел третье поражение за 21 поединок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский боец ММА выиграл чемпионский бой в России.

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Тема
UFC
Место
СШАЛас-Вегас
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