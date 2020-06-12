Знаменитый французский боец UFC Фрэнсис Нганну рассказал, как попал в испанскую тюрьму за незаконное пересечение границы Европы по морю, и удивил фанатов снимком, на котором он совсем не похож на сегодняшнюю версию себя.

"Семь лет назад, в 2013 году, Служба безопасности Испании выпустила нас на свободу после того, как мы просидели два месяца в тюрьме за незаконное пересечение границы Европы по морю. На протяжении всего предыдущего года я пытался попасть на континент из Марокко. У меня не было ничего, кроме мечты и веры в нее. Некоторые люди всегда будут говорить вам, что у вас что-то не получится, но вы не слушайте их, ведь все зависит только от вас", – написал Нганну у себя в Instagram, прикрепив старые фотографии.

Фрэнсис Нганну

Instagram Фрэнсиса Нганну

Instagram Фрэнсиса Нганну

Поклонники бойца были крайне удивлены, увидев его в таком облике. Они не могли поверить, как он поменялся за последние семь лет.

На счету Нганну 15 побед в 18 боях в смешанных единоборствах. Он выступает в UFC с 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем поединке боец добыл эффектную победу нокаутом над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.