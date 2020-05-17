Знаменитый боец победил брутальным нокаутом на UFC Fight Night 172
Нидерландский боец смешанных единоборств (MMA) Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Поединок в тяжелой весовой категории прошел в американском Джексонвилле, штат Флорида и завершился досрочно.
Во втором раунде бывший претендент на титул чемпиона UFC попал оппоненту ногой в голову, после чего начал добивать упавшего Уолта. Рефери остановил встречу, присудив победу техническим нокаутом.
Оверим является пятым в списке лучших тяжеловесов в мире. 17 мая нидерландскому бойцу исполняется 40 лет. На его счету 65 проведенных боев, из которых он выиграл 46 (24 нокаутом).
Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад на на турнире UFC 249 Тони Фергюсон проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Джастину Гэтжи в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Позже появилось видео лучших моментов и нокаута.
Как сообщал OBOZREVATEL, в со-главном бою Генри Сехудо добыл яркую победу над соотечественником Домеником Крусом, защитив пояс чемпиона организации в легчайшем весе.
Кроме того, экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис победил Дональда Серроне в матче реванше. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса 29-28, 29-28, 29-28.