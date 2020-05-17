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17 мая • обновлено в 12:34
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Знаменитый боец победил брутальным нокаутом на UFC Fight Night 172

4.6т
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Нидерландский боец смешанных единоборств (MMA) Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.

Оверим - Харрис

Оверим - Харрис

Поединок в тяжелой весовой категории прошел в американском Джексонвилле, штат Флорида и завершился досрочно.

Во втором раунде бывший претендент на титул чемпиона UFC попал оппоненту ногой в голову, после чего начал добивать упавшего Уолта. Рефери остановил встречу, присудив победу техническим нокаутом.

Оверим является пятым в списке лучших тяжеловесов в мире. 17 мая нидерландскому бойцу исполняется 40 лет. На его счету 65 проведенных боев, из которых он выиграл 46 (24 нокаутом).

Оверим - Харрис

Оверим - Харрис

Оверим - Харрис

Оверим - Харрис

Оверим - Харрис

Оверим - Харрис

Оверим - Харрис

Оверим - Харрис

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад на на турнире UFC 249 Тони Фергюсон проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Джастину Гэтжи в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Позже появилось видео лучших моментов и нокаута.

Как сообщал OBOZREVATEL, в со-главном бою Генри Сехудо добыл яркую победу над соотечественником Домеником Крусом, защитив пояс чемпиона организации в легчайшем весе.

Кроме того, экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис победил Дональда Серроне в матче реванше. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса 29-28, 29-28, 29-28.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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