Знаменитый боец UFC нокаутом победил в чемпионском бою

Экс-чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс на турнире UFC 232, который прошел в Инглвуде (Калифорния, США), победил Александра Густафссона и вернул титул.
Главный бой промоушена завершился в третьем раунде, когда Джонсу удалось сразу выполнить тейкдаун (перевести бой из стойки в партер), зайти за спину и нанести несколько ударов в голову, от которых Густафссон не смог защищаться.
У Джона Джонса 24-я победа при одном поражении, еще один бой был признан несостоявшимся. У Александра Густафссона пятое поражение в 19 боях.
Джон Джонс - Александр Густафссон
Джон Джонс - Александр Густафссон
Джон Джонс - Александр Густафссон
Джон Джонс - Александр Густафссон
Джон Джонс - Александр Густафссон
Джон Джонс - Александр Густафссон
Остальные результаты UFC 232
Основной кард:
Майкл Кьеза победил Карлоса Кондита болевым приемом во втором раунде (кимура);
Кори Андерсон победил Илира Латифи единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Александр Волкановски победил Чеда Мендеса техническим нокаутом во втором раунде (удары руками).
Предварительный кард:
Уолт Харрис победил Андрея Орловского раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28);
Меган Андерсон победила Кэт Зингано техническим нокаутом в первом раунде (травма глаза);
Петр Ян победил Дугласа Силву де Андраде техническим нокаутом во втором раунде (остановка угла);
Райан Холл победил Би Джея Пенна болевым приемом в первом раунде (скручивание пятки).
Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же турнире Аманда Нуньес эффектным нокаутом установила исторический рекорд UFC.