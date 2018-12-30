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Знаменитый боец UFC нокаутом победил в чемпионском бою

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Экс-чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс на турнире UFC 232, который прошел в Инглвуде (Калифорния, США), победил Александра Густафссона и вернул титул.

Главный бой промоушена завершился в третьем раунде, когда Джонсу удалось сразу выполнить тейкдаун (перевести бой из стойки в партер), зайти за спину и нанести несколько ударов в голову, от которых Густафссон не смог защищаться.

У Джона Джонса 24-я победа при одном поражении, еще один бой был признан несостоявшимся. У Александра Густафссона пятое поражение в 19 боях.

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Джон Джонс - Александр Густафссон

Остальные результаты UFC 232

Основной кард:

Майкл Кьеза победил Карлоса Кондита болевым приемом во втором раунде (кимура);

Кори Андерсон победил Илира Латифи единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Александр Волкановски победил Чеда Мендеса техническим нокаутом во втором раунде (удары руками).

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Предварительный кард:

Уолт Харрис победил Андрея Орловского раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28);

Меган Андерсон победила Кэт Зингано техническим нокаутом в первом раунде (травма глаза);

Петр Ян победил Дугласа Силву де Андраде техническим нокаутом во втором раунде (остановка угла);

Райан Холл победил Би Джея Пенна болевым приемом в первом раунде (скручивание пятки).

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же турнире Аманда Нуньес эффектным нокаутом установила исторический рекорд UFC.

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Satkin Andrey
Satkin Andrey
"Петр Ян (Россия), победил техническим нокаутом Дугласа Сильву де Андраде во втором раунде"! А почему украинские бойцы не принимают участие в сильнейшем промоушене мира?!
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