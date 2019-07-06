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Знаменитый бегун выдал один из самых курьезных финишей в истории спорта

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Эфиопский легкоатлет Хагос Гебривет стал автором одного из самых курьезных финишей в истории "Бриллиантовой лиги".

Бегун преждевременно отпраздновал победу в забеге на пять тысяч метров на этапе в швейцарской Лозанне.

Перед последним кругом Гебривет лидировал в забеге, но ошибся и замедлился, решив, что пересек финишную черту. Он осознал, что произошло, только когда его обогнал один из преследователей. В итоге эфиопец показал лишь десятый результат. Победу одержал его соотечественник Йомиф Кейелча.

25-летний Гебривет — бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в беге на дистанцию пять тысяч метров. Кроме того, в его активе "бронза" и "серебро" чемпионата мира в этой же дисциплине.

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Тема
легкая атлетика
Место
ШвейцарияЛозанна
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