Знаменитый бегун выдал один из самых курьезных финишей в истории спорта

Эфиопский легкоатлет Хагос Гебривет стал автором одного из самых курьезных финишей в истории "Бриллиантовой лиги".

Бегун преждевременно отпраздновал победу в забеге на пять тысяч метров на этапе в швейцарской Лозанне.

Перед последним кругом Гебривет лидировал в забеге, но ошибся и замедлился, решив, что пересек финишную черту. Он осознал, что произошло, только когда его обогнал один из преследователей. В итоге эфиопец показал лишь десятый результат. Победу одержал его соотечественник Йомиф Кейелча.

¡INSÓLITO! Hagos Gebrhiwet salió a celebrar el primer puesto en la prueba de 5000 metros de la Diamond League de Lausanne, pero le quedaban 400 metros por recorrer. Y cuando quiso retomar, terminó 10º... pic.twitter.com/E1Zb43z7EL — TyC Sports (@TyCSports) 5 июля 2019 г.

25-летний Гебривет — бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в беге на дистанцию пять тысяч метров. Кроме того, в его активе "бронза" и "серебро" чемпионата мира в этой же дисциплине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бегун потерял на финише свои гениталии, собрав за 2 дня 1.5 млн просмотров на Youtube.

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