Знаменитые украинки сделали золотой дубль в "Бриллиантовой лиге"

Максим Иншаков Другие виды спорта 09:49, 15.08.2020 Обновлено: 09:59, 15.08.2020

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла первый этап "Бриллиантовой лиги". Возобновленный после карантина турнир прошел в Монако.

Второй стала другая представительница Украину Юлия Левченко. Обе девушки показали одинаковый результат 198 см, однако 18-летняя днепрянка опередила соотечественницу из Киева из-за меньшего количества попыток.

Результаты этапа в секторе по прыжкам в высоту
Ярослава Магучих
Юлия Левченко
Ярослава Магучих
Юлия Левченко

Напомним, что Магучих является победительницей юношеских Олимпийских игр-2018 и серебряной призеркой чемпионата мира-2019. Второй этап Брильянтовой лиги запланирован на 23 августа в шведском Стокгольме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Магучих шокировала армию поклонников, опубликовав у себя в Instagram фотографии в новом образе.

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