Знаменитого российского бойца оплевали и ударили по голове перед боем: видеофакт

Американский боксер Пол Малиньяджи и российский боец смешанных единоборств Артем Лобов устроили потасовку во время пресс-конференции накануне своего боя 20 июня.

Спортсмены подерутся на турнире Bare Knuckle FC во Флориде. Накануне Малиньяджи и Лобов встретились с представителями СМИ, превратив общение с журналистами в обоюдные оскорбления.

После того, как слово было предоставлено американцу, тот спровоцировал соперника, а затем ударил его микрофоном по голове.

Позже, когда бойцов пригласили на дуэль взглядов, бывший боксер плюнул в россиянина, а в ответ Лобов ударил Малиньяджи по лицу.

Интересно, что оба бойца работали в лагере ирландского экс-чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский боксер Александр Устинов проиграл бой эффектным нокаутом.

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