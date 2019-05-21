Знаменитого российского бойца оплевали и ударили по голове перед боем: видеофакт

Американский боксер Пол Малиньяджи и российский боец смешанных единоборств Артем Лобов устроили потасовку во время пресс-конференции накануне своего боя 20 июня.
Спортсмены подерутся на турнире Bare Knuckle FC во Флориде. Накануне Малиньяджи и Лобов встретились с представителями СМИ, превратив общение с журналистами в обоюдные оскорбления.
После того, как слово было предоставлено американцу, тот спровоцировал соперника, а затем ударил его микрофоном по голове.
Позже, когда бойцов пригласили на дуэль взглядов, бывший боксер плюнул в россиянина, а в ответ Лобов ударил Малиньяджи по лицу.
Интересно, что оба бойца работали в лагере ирландского экс-чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.
Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский боксер Александр Устинов проиграл бой эффектным нокаутом.
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