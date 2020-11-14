Знаменитого российского бойца MMA избили в Москве. Видео

На знаменитого российского бойца смешанных единоборств (ММА), выступающего в промоушене Bellator, Сергея Харитонова напал экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев.

Инцидент случился в московских "Лужниках" после спортивного мероприятия.

На видео видно, как оба спортсмена выходят из помещения и после непродолжительного разговора Яндиев наносит несколько резких ударов по лицу Харитонова. После потасовки Харитонов был вынужден обратиться в больницу, где у него диагностировали рассечение и сотрясение мозга.

Как сообщает Telegra-канал Mash, драка началась после того, как Яндиеву напомнили о денежном долге, который он не вернул Харитонову.

Один из свидетелей конфликта боец ММА Руслан Абдо рассказал подробности нападения.

"У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Там разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и все. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице", – рассказал в комментарии РЕН ТВ Абдо.

Харитонов через своего адвоката уже написал заявление в полицию. Проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Сергей Харитонов добыл эффектную победу нокаутом над британцем Оли Томпсоном.

Поединок в Дубае (ОАЭ) в рамках турнира промоушена PaRus Fight Championship MMA завершился в первом раунде.