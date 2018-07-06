Знаменитая российская спортсменка удивила пикантным фото

Российская конькобежка Ольга Фаткулина опубликовала в Инстаграме откровенное фото. Спортсменка открылась для своих подписчиков с неожиданной стороны.

На снимке видно, что спортсменка стоит на подоконнике и загадочно смотрит вдаль. Ее наготу прикрывает лишь тюль. Девушка подписала фотографию фразой "Кому понадобилась моя одежда?".

Ольга Фаткулина

Странный поступок спортсменки заставил пользователей строить догадки на тему того, почему она предстала в таком образе. "Оля, давай мы тебе скинемся на новую одежду? Это не проблема", "Весь район, наверное, испугала", - написали подписчики.

Отметим, что челябинская конькобежка Ольга Фаткулина 24 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета была лишена серебряной медали Олимпиады в Сочи за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.

В феврале 2018 года спортсменка была оправданна, и Спортивный арбитражный суд в Лозанне снял с нее санкции. Однако к Олимпиаде в Пхенчхане Фаткулину не допустили.

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