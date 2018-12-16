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Жуткое падение горнолыжника на огромной скорости попало на видео

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Швейцарский горнолыжник Марк Гизин серьезно пострадал во время соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира в итальянском Валь-Гардене.

30-летний спортсмен во время спуска на скорости 120 км/ч взлетел в воздух, потерял координацию и неудачно приземлился на бок и спину, лишившись от удара сознания.

По информации Associated Press, на место происшествия прибыл спасательный вертолет, который доставил Гизина в больницу. До прибытия медиков горнолыжнику в течение получаса оказывали помощь. Информации о характере травм, полученных швейцарцем, пока нет.

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горнолыжный спорт
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