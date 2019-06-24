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Жрет мозг: борец Беленюк жестко ответил на фейки российской пропагандистки Скабеевой

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Знаменитый украинский борец Жан Беленюк обвинил во лжи российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, с которой сфотографировался после досадного поражения на Олимпиаде-2016.

В эфире одного из пропагандистских шоу Скабеева назвала Жана "нашим человеком", озвучив фейковую информацию о том, что борец вступился за российских атлетов, которых отстранили от Игр в Рио из-за допинга. Вице-чемпион ОИ в ответ назвал россиянку "жрущим мозг манипулятором".

Жан Беленюк

Жан Беленюк

"Эта фраза является полнейшей ложью! Я вообще не комментировал ситуацию, связанную с российскими легкоатлетами на Олимпиаде в Рио, по крайней мере в таком ключе точно... А на счет "нашего человека" – без комментариев. Но здесь все в лучших традициях пропаганды, нечему удивляться. Вывод сделан: нужно быть внимательным всегда и везде! Ведь "пропагандистский приветик" может прилететь оттуда, откуда меньше всего ждешь", – написал Беленюк на своей странице в социальной сети Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк вошел в список партии "Слуга народа" под 10-м номером. При этом из-за этого факта в Украине возник расистский скандал.

Сам Беленюк свое решение пойти в политику объяснил желанием реформировать и вывести на новый уровень украинский спорт.

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Персоны
Жан БеленюкОльга Скабеева
Тег
Партия "Слуга народа"
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