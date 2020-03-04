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4 марта • обновлено в 18:57
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"Жив ли он?" Губерниев высказался о "предателе России" Родченкове

2.8т
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинговых делах российских биатлонисток и жестко "наехал" на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, уже завершившие профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Главными доказательствами в деле россиянок являются документы с подписями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

Instagram комментатора

Адвокат биатлонисток Алексей Панич сначала сообщил, что в документах подписи Родченкова подделаны. Однако позднее он опроверг информацию о том, что МОК подтвердил факт подделки.

Губерниев прокомментировал ход дела в студии программы "Все на Матч!"

"Странная, конечно, история. Там вроде как уже и нотариально заверенная бумага пришла. Дескать, у Родченкова все подписи правильные. Но то, что он мошенник и плут, это мы все знали. А теперь об этом узнает и весь мир, и вся Европа. Я, если честно, вообще не верю – а был ли мальчик? Что с ним, жив ли он, где он сейчас, кто те люди, которые дают заключения о том, что это его подпись. Со стороны обвинения много несостыковок, и что-то с этим нужно делать, мы будем ждать решения суда", – сказал Губерниев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло новые обвинения против России. Так, были найдены следы манипуляций в данных 145 из 298 спортсменов, находившихся под подозрением после проверки базы московской лаборатории.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
допинговый скандал
Персона
Дмитрий Губерниев
Место
Россия
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hunt andres
hunt andres
Эту тварь нужно найти, вытащить в Россию и от пиззить.
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