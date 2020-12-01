Женщина впервые в мире сыграла в мужской команде по американскому футболу. Видео

Сара Фуллер стала первой женщиной в мире, которая вошла в состав мужской команды по американскому футболу.

21-летняя американка в субботу, 28 ноября, провела матч с мужчинами из "Vanderbilt Commodores" в чемпионате Power 5 – элитном турнире по студенческому американскому футболу, сообщает BBC.

Девушке пришлось выйти на поле, так как большинство игроков ее команды заразились коронавирусом либо ушли на самоизоляцию.

Сара Фуллер

Во время субботнего матча против Missouri Tigers, в котором ее команда проиграла 0:41, она надела шлем со слоганом "Играй как девочка" на спине - в поддержку некоммерческой группы, поощряющей девочек заниматься спортом.

"Я просто хочу сказать всем девушкам, что вы можете делать все, что захотите", - прокомментировала выступление Фуллер.

Сара является вратарем женской команды "Vanderbilt" по соккеру (европейский футбол). Первую тренировку с мужской командой по американскому футбола она провела за неделю до матча

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы поддержки профессионального клуба по американскому футболу "Даллас Ковбойз" Хизер О'Коннор попала в неприятную ситуацию со своей домашней эротикой.