"Женщина-паук" побила мировой рекорд в скалолазании и стала звездой интернета

Индонезийская скалолазка Арьес Сусанти стала звездой интернета после впечатляющего выступления на чемпионате мира в Китае.
Арьес Сусанти
instagram.com/aries_susanti
24-летняя девушка преодолела 15-метровую вертикальную стену менее чем за семь секунд, уверенно заняв первое место в своей дисциплине. Вместе с завоеванием золотой медали индонезийка установила новый мировой рекорд.
Девушка мгновенно прославилась в соцсетях и воодушевила болельщиков спорта: "Мы нашли настоящего человека-паука", "Вау, это же индонезийская чудо-женщина!" Один из пользователей заявил, что "больше времени тратит на то, чтобы подняться по утрам с кровати".
Отметим, что скалолазание впервые включено в программу летних Олимпийских игр в Токио-2020.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кенийская бегунья в невероятном стиле побила 16-летний мировой рекорд, выиграв Чикагский марафон.
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