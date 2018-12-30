Женщина-боец эффектным нокаутом установила исторический рекорд UFC - опубликовано видео

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском легчайшем дивизионе Аманда Нуньес победила чемпионку UFC в полулегкой весовой категории Кристину "Сайберг" Джустино.

Бой на турнире UFC 223 состоялся 29 декабря в Инглвуде, штат Калифорния (США) и завершился на 51-й секунде брутальным нокаутом от бразильянки. Нуньес стала первой женщиной в истории, которая завладела двумя поясами UFC одновременно. Ранее этого добивались Конор Макгрегор и Даниэль Кормье.

30-летняя уроженка Салвадора с первых секунд ошеломила соперницу градом ударов и несколькими мощными комбинациями отправила ту на настил октагона. Сразу после победы Аманда перескочила через ограждение и эмоционально отпраздновала победу с главой промоушна Дэйной Уайтом.

Для Нуньес эта победа стала 17-й при четырех поражениях. У Сайборг – второе поражение в 23 боях.

Нуньес – Сайборг

Нуньес – Сайборг

Нуньес – Сайборг

Нуньес – Сайборг

Нуньес – Сайборг

Нуньес – Сайборг

Нуньес – Сайборг

Нуньес – Сайборг

Нуньес – Сайборг

Новости Бойца UFC подорвали гранатой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский боец Даниэль Кормье, который занимает первую строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата вне зависимости от весовой категории, принял решение отказаться от одного из чемпионских поясов.