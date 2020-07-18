Жена легендарного футболиста "Манчестер Юнайтед" ушла из дома после 20 лет брака

Максим Иншаков Другие виды спорта 18:47, 18.07.2020 Обновлено: 18:56, 18.07.2020

Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поссорился со своей женой Клэр , сообщает The Sun.

Женщина ушла из дома, в котором они совместно проживали последний 21 год. Причины расставания неизвестны. В данный момент Клэр проживает отдельно. Папарацци смогли сфотографировать ее во время похода за покупками. Обручальное кольцо у британки отсутствовало.

Клэр Скоулз
nb press ltd
Клэр Скоулз вышла за покупками
nb press ltd
Клэр Скоулз возвращается с магазина
nb press ltd
Клэр Скоулз без обручального кольца
nb press ltd
Клэр Скоулз смотрит по сторонами
nb press ltd
Поул и Клэр Скоулз на гала-вечеринке "Манчестер Юнайтед", 2010 год

"Им можно посочувствовать, так как они оба ценили семью выше всего остального. Казалось, что они будут вместе навсегда, и никто не ожидал этого", - цитирует таблоид источника, знакомого с ситуацией.

Скоулз и Клэр познакомились в пабе, когда им было по 18 лет. Шесть лет спустя в 1999 году они женились. Пара воспитывает троих детей в доме в Садлворте (Англия), который они купили после чемпионата мира 1998 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известному сербскому футболисту пришлось покинуть американский клуб "Лос Анджелес Гэлакси" после того, как его жена выложила в Instagram несколько сторис, осуждающих протестующих в США.

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