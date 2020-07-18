МоваЯзык

Топ-темы:

Жена легендарного футболиста "Манчестер Юнайтед" ушла из дома после 20 лет брака

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
3,1 т.
Пол Скоулз с женой

Пол Скоулз с женой Клэр и детьми.

Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поссорился со своей женой Клэр , сообщает The Sun.

Женщина ушла из дома, в котором они совместно проживали последний 21 год. Причины расставания неизвестны. В данный момент Клэр проживает отдельно. Папарацци смогли сфотографировать ее во время похода за покупками. Обручальное кольцо у британки отсутствовало.

Клэр Скоулз

Клэр Скоулз nb press ltd

Клэр Скоулз вышла за покупками

Клэр Скоулз вышла за покупками nb press ltd

Клэр Скоулз возвращается с магазина

Клэр Скоулз возвращается с магазина nb press ltd

Клэр Скоулз без обручального кольца

Клэр Скоулз без обручального кольца nb press ltd

Клэр Скоулз смотрит по сторонами

Клэр Скоулз смотрит по сторонами nb press ltd

Поул и Клэр Скоулз на гала-вечеринке "Манчестер Юнайтед", 2010 год

Поул и Клэр Скоулз на гала-вечеринке "Манчестер Юнайтед", 2010 год

"Им можно посочувствовать, так как они оба ценили семью выше всего остального. Казалось, что они будут вместе навсегда, и никто не ожидал этого", - цитирует таблоид источника, знакомого с ситуацией.

Скоулз и Клэр познакомились в пабе, когда им было по 18 лет. Шесть лет спустя в 1999 году они женились. Пара воспитывает троих детей в доме в Садлворте (Англия), который они купили после чемпионата мира 1998 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известному сербскому футболисту пришлось покинуть американский клуб "Лос Анджелес Гэлакси" после того, как его жена выложила в Instagram несколько сторис, осуждающих протестующих в США.

Англия
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Другие виды спорта