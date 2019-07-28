"Жду колобка": в сети показали, что происходит у "Донбасс Арены"

В оккупированном террористами "ДНР" Донецке недалеко от "Донбасс Арены" стали появляться зайцы.

"Донбасс Арена": лисы были – есть зайцы, жду колобка", – подписал фотографии в Twiiter пользователь "БыльБылева".

В комментариях юзеры отвечают, что и зайцы, и лисы в парках вокруг донецкой арены наблюдаются еще с довоенных времен.

Напомним, что несколько лет назад в центре Донецка возле заброшенного из-за войны стадиона появилась молодая лиса.

Совсем недавно тренер ДЮСШ "Шахтера" Алексей Бахарев признался, что поле стадиона "Донбасс Арены" в убитом состоянии и там живут четыре лисы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае житель оккупированного Донецка Игорь Полтавец снял видеоблог о состоянии знаменитого стадиона после 5 лет войны с Россией.

В феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

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