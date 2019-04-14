Жданов призвал повысить зарплату тренерам-преподавателям

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов обратился к областной власти и органам местного самоуправления с просьбой установить надбавки для тренеров-преподавателей спортивных учреждений за счет средств местных бюджетов.

Игорь Жданов

Этот механизм уже успешно работает в Черкассах и Коломые.

"Действовать нужно немедленно, ведь к сожалению, в последнее время вследствие низкой заработной платы падает престижность профессии тренера (тренера-преподавателя), что приводит к значительным проблемам с кадровым обеспечением учреждений физической культуры и спорта. Из-за низкого уровня оплаты труда все меньше молодых специалистов приходят работать в ДЮСШ и другие спортивные учреждения коммунальной формы собственности", - написал чиновник у себя в Facebook.

В условиях децентрализации местные органы власти, органы местного самоуправления получили право самостоятельно внедрять новые подходы к материальному поощрению работников и создание для них дополнительных мотивационных основ.

В качестве примера Жданов привел решение Черкасского городского совета об установлении дополнительно к действующим поощрениям доплаты в размере до 50% от должностного оклада тренерам детско-юношеских спортивных школ, предусмотренных в бюджете города.

"Министерство молодежи и спорта Украины просит поддержать инициативу Черкасского городского совета, что значительно повлияет на престижность профессии тренера для создания необходимых условий для гармоничного воспитания, физического развития, полноценного оздоровления, содержательного отдыха и досуга детей и молодежи", - подытожил Жданов.

Ранее Жданов представил новые требования для закупки формы для спортсменов и официальных делегаций национальных сборных наших команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!