"Ждала много лет": украинская чемпионка мира расплакалась после триумфа

30 марта НОК Украины провел церемонию "Герои спортивного года 2018". Одну из главных наград - "спортсменка года" - завоевала известная украинская чемпионка по стрельбе Елена Костевич.

Для 33-летней Костевич этот триумф был настолько значимым и долгожданным, что после вручения Елена буквально расплакалась и не сразу смогла вернуться к публике. Но когда эмоции чуть улеглись, Костевич рассказала СМИ о своей победе (к тому же, чемпионка также стала победительницей в номинации "команда года", выиграв титул в дуэте с напарником Олегом Омельчуком).

Елена Костевич noc-ukr.org

"Эмоции бушуют внутри, ведь я так долго ждала на свою награду. Я была и номинанткой, и сама награждала других победителей, а сейчас получить признание и получить сразу две награды - это невероятно! Честно говоря, пока даже не верю, что эти два "Оскара" в моих руках. Неожиданно для меня мы победили в командной номинации, и это нам такой себе аванс на следующие соревнования", - поделилась первыми эмоциями Костевич.

"У меня были очень достойные конкуренты, и, честно, я до последнего момента не знала, кто победит. Здесь хочу отметить Дарью Белодед - она большой молодец и очень сильная, и я желаю ей терпения и вдохновения тоже завоевать эту награду. Я помню, как тоже в 17 лет была самой молодой чемпионкой мира в своем виде спорта, но только сейчас, спустя 16 лет, я получила такой титул", - говорит Елена.

Выиграть звание "лучший спортсмен года" Костевич удалось уже на позднем этапе своей карьеры, но болельщики по-прежнему ожидают от нее побед. Украинка выигрывала медали еще на Олимпиаде-2004 в Афинах, а теперь готовится результативно выступить на Играх в Токио.

"Конечно, у меня мало шансов снова выиграть эту награду. Ведь у нас чемпионат мира раз в четыре года, а для повторения такого успеха мне, наверное, нужно на ближайшей Олимпиаде взять сразу две медали. Но мотивации на Олимпиаду-2020 и так хватает, впереди еще очень много работы", - считает Костевич.

Елена Костевич

"Сейчас я в хорошей форме, много работаю над качеством и пробую кое-что новое. У меня очень насыщенная физическая подготовка с новым фитнесс-тренером. Рада, что у нас сформировалась очень хорошая команда перед Олимпиадой-2020 в Токио", - рассказала спортсменка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Елена Костевич в 2018-м выиграла чемпионат мира по спортивной стрельбе, в упорной борьбе обойдя россиянку Виталину Бацарашкину.

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