ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Жан Беленюк завоевал "золото" Европейских игр

670Читать материал на украинском

Прославленный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл "золото" II Европейских игр, с 21 по 30 июня проходившие в Минске.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

НОК Украины

28-летний киевлянин в весовой категории до 87 кг со счетом 3:1 одолел Ислама Аббасова из Азербайджана.

На пути к "золоту" Беленюк в полуфинальной схватке поборол белоруса Радзика Кулиева.

Новости
Жрет мозг: борец Беленюк жестко ответил на фейки российской пропагандистки Скабеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Беленюк в апреле этого года выиграл чемпионат Европы по спортивной борьбе. В финальной схватке Жан одолел именно Аббасова (5:1).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Европейские игры 2019
Персона
Жан Беленюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel