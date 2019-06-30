Жан Беленюк завоевал "золото" Европейских игр

Прославленный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл "золото" II Европейских игр, с 21 по 30 июня проходившие в Минске.
Жан Беленюк
НОК Украины
28-летний киевлянин в весовой категории до 87 кг со счетом 3:1 одолел Ислама Аббасова из Азербайджана.
На пути к "золоту" Беленюк в полуфинальной схватке поборол белоруса Радзика Кулиева.
Как сообщал OBOZREVATEL, Беленюк в апреле этого года выиграл чемпионат Европы по спортивной борьбе. В финальной схватке Жан одолел именно Аббасова (5:1).
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