Украинский борец Беленюк выиграл чемпионат Европы

Прославленный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл чемпионат Европы по спортивной борьбе, который с 8 по 14 апреля проходит в столице Румынии, Бухаресте.
BELENIUK (RUS) takes gold at 87kg and how about that celebration!! 🔥🔥🇺🇦🇺🇦 #uww #wrestling pic.twitter.com/bkY0DBvF1s— United World Wrestling (@wrestling) 13 апреля 2019 г.
В финале весовой категории до 88 кг. Беленюк был сильнее Ислама Аббасова из Азербайджана. Счет схватки - 5:1.
В 2016 году украинец уже выигрывал чемпионат Европы по борьбе. В 2017-м Жан Беленюк добыл золотую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих, который проходил в литовской Клайпеде.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта 2019 года Украина взяла три "золото" на ЧЕ по спортивной борьбе. Награды высшей пробы добыла Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Гусяк в категории до 55 кг, и Алла Черкасова (до 68 кг)
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