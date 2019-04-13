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Украинский борец Беленюк выиграл чемпионат Европы

3.5тЧитать материал на украинском

Прославленный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл чемпионат Европы по спортивной борьбе, который с 8 по 14 апреля проходит в столице Румынии, Бухаресте.

В финале весовой категории до 88 кг. Беленюк был сильнее Ислама Аббасова из Азербайджана. Счет схватки - 5:1.

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Украинец стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

В 2016 году украинец уже выигрывал чемпионат Европы по борьбе. В 2017-м Жан Беленюк добыл золотую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих, который проходил в литовской Клайпеде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта 2019 года Украина взяла три "золото" на ЧЕ по спортивной борьбе. Награды высшей пробы добыла Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Гусяк в категории до 55 кг, и Алла Черкасова (до 68 кг)

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Тема
спортивная борьба
Персона
Жан Беленюк
Место
РумынияБухарест
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Жану респект!Слава Украине!
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доктор тупин
доктор тупин
Молодчина Жан,так держать!Сегодня удачный для спортивной Украины день.
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