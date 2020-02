Земля - воздух: страшная авария на финише гонки NASCAR едва не стоила жизни чемпиону

Знаменитая гонка "Дайтона 500" в рамках чемпионата NASCAR, которая традиционно проходит на автодроме в Дайтона-Бич (штат Флорида, США), едва не завершилась трагедией.

Американский гонщик Райан Ньюман потерпел серьезную аварию на последнем круге гонки, получив тяжелые травмы.

На момент столкновения Ньюман лидировал, за лидерство с ним боролись Райан Блэйни и Денни Хэмлин. Пилоты не поделили один из поворотов, и случилась авария, в результате которой машина Ньюмана перевернулась.

Видео аварии:

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.



We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0