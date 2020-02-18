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18 февраля • обновлено в 12:05
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Земля - воздух: страшная авария на финише гонки NASCAR едва не стоила жизни чемпиону

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Знаменитая гонка "Дайтона 500" в рамках чемпионата NASCAR, которая традиционно проходит на автодроме в Дайтона-Бич (штат Флорида, США), едва не завершилась трагедией.

Американский гонщик Райан Ньюман потерпел серьезную аварию на последнем круге гонки, получив тяжелые травмы.

Авария Райана Ньюмана

Авария Райана Ньюмана

AP

На момент столкновения Ньюман лидировал, за лидерство с ним боролись Райан Блэйни и Денни Хэмлин. Пилоты не поделили один из поворотов, и случилась авария, в результате которой машина Ньюмана перевернулась.

Видео аварии:

Ньюман был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. По сообщениям медиков, его жизни уже ничто не угрожает. 42-летний гонщик выступает в NASCAR с 1993 года. Он становился победителем гонки "Дайтона 500" в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время традиционной велогонки в Саудовской Аравии сильный ветер сдул гонщиков с трассы, спровоцировав массовую аварию.

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Автор
Юрий Трохимчук
Место
США
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