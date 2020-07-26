Зеленский за этот год сильно разочаровался, – чемпион Украины по каратэ Горуна

Шестикратный чемпион Украины по каратэ и призер чемпионатов Европы и мира Станислав Горуна рассказал, какой вопрос задал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому при личной встрече

По словам Горуны, ему кажется, что Зеленский очень сильно разочаровался своей должностью, и ему интересно было бы узнать, не хочет ли Владимир Александрович вернуться в шоу.

"Я бы спросил, возможно, не хочет ли он вернуться назад в "95-й квартал". Думаю, что человек за этот год сильно разочаровался, и, я думаю, что у него уже нет того энтузиазма, который был в начале", – заявил Горуна в эфире Youtube-канала "Сила спорту".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горуна признался, что испытывает отвращение к украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко из-за их гражданской позиции.

В тоже время Горуна заявил, что не поехал бы воевать с Россией на восток Украины. По словам титулованного спортсмена, ему есть что терять.