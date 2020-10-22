Зеленский вновь заговорил о проведении Олимпиады в Украине
Владимир Зеленский во время торжественной церемонии открытия Ледового дворца в Мариуполе вновь заявил, что для Украины амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр.
В качестве одного из вариантов, глава государства предложил провести совместные Игры с соседней страной.
"Надо понять, какие для этого шаги нужно делать - и делать очень быстро. Если это много стоит - можно говорить об объединении и проводить Олимпийские игры с другой страной ", – цитирует Зеленского его пресс-служба.
Владимир Александрович добавил, что власти развивает инфраструктуру, в частности восстанавливает дороги, для развития туризма в Украине.
Проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и также привлечет иностранных туристов в нашу страну.
"Нам нужен спортивный" Оскар ", нам нужна цель", – отметил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что Зеленский поставил ему задачу привезти Олимпийские игры в Украину.