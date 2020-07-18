Заважає мова?! Геть до Ростова! – украинский каратист Горуна поддержал патриотическую акцию в Facebook

Максим Иншаков Другие виды спорта 11:18, 18.07.2020 Обновлено: 11:18, 18.07.2020

Призер чемпионатов мира и Европы по каратэ, чемпион Всемирных игр 2017 года и Европейских игр 2019 года Станислав Горуна принял участие в акции поддержки украинского языка в Facebook.

Шестикратный чемпион Украины и чемпион Европы у себя в аккаунте сменил аватар, добавив на свою фотографию лозунг "Заважає мова?! Геть до Ростова!".

Чуть более чем за сутки снимок набрал больше 250 лайков.

Станислав Горуна поддержал украинскую акцию в Facebook
Twitter Станислава Горуны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горуна жестко высказался о ситуации в Новых Санжарах Полтавской области, где случились массовые беспорядки из-за коронавируса.

Лидер и капитан сборной Украины по каратэ заявил, что испытывает злость по поводу бытовых условий и уровня медицинских услуг, которые оказываются эвакуированным украинцам из Уханя.

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